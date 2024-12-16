Mert Günok: "Konuşmaya yüzüm yok!"

Beşiktaş'ta takım kaptanı Mert Günok, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'Konuşmaya yüzüm yok!'
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16 Aralık 2024 21:36
Son güncelleme 16 Aralık 2024 21:39
Beşiktaş'ta takım kaptanı Mert Günok, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan ötürü utanç duyduğunu söyleyen Mert Günok, "Burada böyle bir skordan sonra burada olmaya yüzüm yok! Utanç verici! Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu?' diye sorarsanız, cevap veremem." ifadelerini kullandı.

Söyleyecek sözü olmadığını söyleyen Mert, "Takım kaptanı olarak geliyorum ama bir şey diyemiyorum! Sözün bittiği yer! Tamamen utanç verici! Başka da bir şey söylemek istemiyorum!" sözlerini sarf etti.
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