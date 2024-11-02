Mert Günok: "Açıklaması yok!"

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Kasımpaşa yenilgisi sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mert Günok: 'Açıklaması yok!'
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02 Kasım 2024 21:21
Beşiktaş'ta Mert Günok, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Mert Günok, şu sözleri kullandı;

"Bu mağlubiyet için çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü oynadığımız ilk yarının sonunda bir gol bulduk, bu moralle maçı bitirmemiz gerekiyordu ama ikinci yarıda daha kötü bir oyunla mağlup olduk. Geçen hafta aldığımız yenilgiden sonra reaksiyon veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu maçın fazla bir açıklaması yok açıkçası."

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