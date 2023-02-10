Merih Demiral'dan depremzedeler için tarihi kampanya

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik kampanyasına destek büyüyor.



Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Paris Saint-Germain'in yıldızları Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile Real Madridli Eden Hazard'ın imzalı formalarını göndererek kampanyaya destek verdiklerini bildirdi.



Açık artırmayla satışa çıkarılacak formaların geliri, depremzedelere gönderilecek.



Merih Demiral, kampanyaya destek veren Hakan Çalhanoğlu'na da teşekkür etti.



Milli futbolcunun girişimiyle daha önce Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin De Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, açık artırmayla satışa çıkarılmıştı.



Merih Demiral, Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının 5 milyon liraya satıldığı bilgisini paylaşmıştı.



