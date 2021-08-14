Menemenspor'un konuğu Erzurumspor

Menemenspor, sezonun ilk maçında 15 Ağustos Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Menemenspor'un konuğu Erzurumspor
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14 Ağustos 2021 16:34
TFF 1. Lig'de üçüncü sezonuna başlayacak Menemespor, ilk hafta maçında 15 Ağustos Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Geride kalan sezonu teknik direktör Ümit Karan yönetiminde tamamlayan Menemenspor, bu sezona ise eski çalıştırıcısı Cenk Laleci ile başlayacak.

İzmir temsilcisi, transferde şimdiye kadar Mete Çelik, İlyas Bircan, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ahmet Aslan, Ahmet Sağat, Berkan Aydeniz, Emre Özer ve Batuhan Şen'i kadrosuna dahil etti.


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