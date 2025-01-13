Menemen FK'nın yeni sol beki Gençlerbirliği'nden

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, ara transfer döneminde ikinci takviyesini gerçekleştirdi.



İlk olarak Alanyaspor'dan kanat oyuncusu Efecan Gülerce'yi sezon sonuna kadar kiralayan sarı-lacivertliler, 1'inci Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genç sol beki Arda Temur'u da renklerine bağladı.



Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında yetişip geçen sezon Gençlerbirliği'ne gelen 20 yaşındaki futbolcu bu sene hiçbir maça çıkmadı.



Menemen FK'nın Göztepe'nin genç forveti İzzet Furkan Malak'ı da kiralamak istediği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki futbolcu için Göztepeli kurmaylarla temasa geçtiği ifade edildi.



Göz-Göz'ün altyapısından yetişip profesyonel olan Furkan, bu sezon 3 resmi maça çıkıp 1 kez ağları sarstı.