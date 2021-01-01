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Melo, Tim Duncan'ı geride bırakmasıyla ilgili: "Devam edeceğim!"

Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, Trail Blazers için dün gece benchten harika bir gece geçirdi ve Golden State Warriors'a karşı alınan zaferde büyük katkıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony, Trail Blazers için dün gece benchten harika bir gece geçirdi ve Golden State Warriors'a karşı alınan zaferde büyük katkıda bulundu.

Karşılaşmayı 5/9 isabetle 18 sayıyla tamamlayan Melo, tüm zamanların skor listesinde efsane oyuncu Tim Duncan'ı geride bırakarak 14'üncü sıraya yükseldi.

Anthony, maçtan sonra bir NBA efsanesini geçmenin kendisi için ne anlama geldiğini şöyle açıkladı:

"Sevdiğim işi, kariyerimin bu aşamasında halen yapabildiğim için mutluyum. Bu yaşımda oyundan halen zevk alıyorum ve çok seviyorum. Bence bunu basketbol sahasında sizler de görüyorsunuz. Hepimizin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu ve bu oyun için neler yaptığını bildiğimiz Tim Duncan'ı geçmemle de, oynamaya ve zevk almaya devam edeceğim."

Blazers, Pazartesi günü Warriors ile tekrar karşılaşmaya hazırlanacak.


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