Melih Mahmutoğlu: 'Daha rahat kazanabilirdik'

Fenerbahçe Beko forması giyen Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı sonrası konuştu.
"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"
Karşılaşmayı değerlendiren Mahmutoğlu, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Onlarla oynamak keyifli. Çok iyi basketbol oynuyorlar. Mutluyuz. Sezona kupayla başladık. Geçen sezonun ardından yaz tatili, tekrar kupa önemliydi. Daha rahat kazanabilirdik ama finallerde geri dönüşler olabiliyor." ifadelerini kullandı.
"YÖNETİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Takıma verilen desteğe dikkat çeken kaptan, "Maçtan daha önemlisi Ali Başkanımıza, tüm yöneticilere, Sertaç Ağabeyime teşekkür ediyorum. Geçen gün gelip bize desteklerini ilettiler. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.
"SADETTİN BAŞKAN'A HOŞ GELDİN"
Kulüpteki birlikteliğin önemine değinen Mahmutoğlu, "Sadettin Başkan'a hoş geldin diyorum. Kupayla başladık. Nasıl bir camia olduğumuzu görüyorsunuz. Tüm yöneticiler beraber. Çok mutluyuz bu kupayı kazandığımız için. İnşallah sezon boyu kupalar kazanmaya devam ederiz." sözleriyle açıklamasını noktaladı.