24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
3-1
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
3-0
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-0
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
5-5
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-2
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-2
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
4-1
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-2
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
2-282'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
1-084'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
1-2
24 Eylül
Nice-Roma
1-2
24 Eylül
Freiburg-Basel
2-1
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
1-1
24 Eylül
Braga-Feyenoord
1-0
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
2-2
24 Eylül
Como-Sassuolo
3-0

Melih Mahmutoğlu: "Daha rahat kazanabilirdik"

Fenerbahçe Beko forması giyen Melih Mahmutoğlu, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Fenerbahçe Beko forması giyen Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası'ndaki Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Mahmutoğlu, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Onlarla oynamak keyifli. Çok iyi basketbol oynuyorlar. Mutluyuz. Sezona kupayla başladık. Geçen sezonun ardından yaz tatili, tekrar kupa önemliydi. Daha rahat kazanabilirdik ama finallerde geri dönüşler olabiliyor." ifadelerini kullandı. 



"YÖNETİCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Takıma verilen desteğe dikkat çeken kaptan, "Maçtan daha önemlisi Ali Başkanımıza, tüm yöneticilere, Sertaç Ağabeyime teşekkür ediyorum. Geçen gün gelip bize desteklerini ilettiler. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

"SADETTİN BAŞKAN'A HOŞ GELDİN"

Kulüpteki birlikteliğin önemine değinen Mahmutoğlu, "Sadettin Başkan'a hoş geldin diyorum. Kupayla başladık. Nasıl bir camia olduğumuzu görüyorsunuz. Tüm yöneticiler beraber. Çok mutluyuz bu kupayı kazandığımız için. İnşallah sezon boyu kupalar kazanmaya devam ederiz." sözleriyle açıklamasını noktaladı.

