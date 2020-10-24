Mehmet Ekici'nin Galatasaray pişmanlığı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir takımla anlaşamayan Mehmet Ekici'nin son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.



2017-2018 sezonunun Temmuz ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Ekici, sarı-lacivertli formayla geride bıraktığı 2 sezonda büyük hayal kırıklığı yarattı. Özellikle sakatlıklarla boğuşan 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de düzenli forma giyemedi. Başarısız sonuçlanan 2018-2019 sezonunun ikini yarısında formunu artıran tecrübeli futbolcu yeniden sakatlandı ve dönüşü uzun sürdü.



Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenilemediği Mehmet Ekici, 2 yıllık Fenerbahçe macerasını geçtiğimiz sezonun sonunda sona erdirdi.



GALATASARAY'I BEKLEMİŞTİ!

Yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinin de gündemine gelen Mehmet Ekici, Ankaragücü'nden gelen teklifi Galatasaray'ı beklediğini ifade ederek Başkent ekibinin transfer teklifini reddetti.



TRANSFER SUYA DÜŞTÜ!

Galatasaray, Faslı yıldızı Belhanda'yı takımda tutunca Mehmet Ekici transferi de suya düştü. Ekici, Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesinin ardından kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı. Adı sıklıkla Rus takımlarıyla anılan Mehmet Ekici'nın Rusya'da transfer döneminin 17 Ekim tarihinde sona ermesiyle kulüpsüz kalması sürpriz olarak nitelendirilmişti.



KULÜPSÜZ KALABİLİR!

Şimdi ise Mehmet Ekici'yi bekleyen daha büyük bir tehlike var. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu eğer 29 Ekim tarihinde Katar veya ABD takımlarından birine imza atamazsa Ocak ayına kadar kulüpsüz kalma ihtimaliyle karşı karşıya. Katar'da transfer dönemi 25 Ekim, ABD ise 29 Ekim tarihinde sona erecek. Ekici'nin bu liglere transfer olamaması durumunda bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.



Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen tecrübeli futbolcu toplamda 132 karşılaşmada forma giydi ve 23 gol 10 asistlik performans sergiledi.



