Mehmet Büyükekşi, Sporx'e konuştu! TFF Başkanı olacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Haziran'da seçime gidecek. Seçim öncesi henüz resmi bir aday çıkmazken, gündeme Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin adı geldi. Bu gelişme üzerine Sporx, Mehmet Büyükekşi'ye ulaştı.





Futbol camiasında, Mehmet Büyükekşi'nin adı uzun süredir konuşulurken, 61 yaşındaki tecrübeli yönetici, ilk kez Sporx'e konuştu.



Mehmet Büyükekşi, Sporx'e yaptığı açıklamada "TFF başkanlığı için adımın geçmesi beni mutlu etti. Kulüplerden de bana telefonlar geliyor. Benim bu işi layıkıyla yapacağıma inanan arkadaşlarımız TFF başkanı olmamızı talep ediyor. Onlarında bu ilgisine ve güvenine ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.





Açıklamalarına devam eden Mehmet Büyükekşi "Sonuçta konu Türk futbolu ve çok hassas bir yer. Zamanın daraldığının farkındayım. Önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz kararımı vereceğim." diye konuştu.



Birçok kulüp başkanı tarafından başkanlığa aday olması istenen Mehmet Büyükekşi'nin vereceği karar,şimdiden merakla beklenmeye başlandı. sporx



HABER: ALİ BUDAK



MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?



1961 yılında Gaziantep'te doğdu. 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimini aldı.



Halen;



-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı



-Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi



-Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi



-İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi



-DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DEİK İcra Kurulu Üyesi



-İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi



-İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi



- B20 Yürütme Kurulu Üyesi



-Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.



Daha önce;



-Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği,



-5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği,



-8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği,



-6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği,



-TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,



-TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,



-Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği,



-Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği,



-Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı,



-2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı,

-1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu.



24 Ekim 2002 tarihinden bu yana Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Büyükekşi, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.









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