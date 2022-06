Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç sorusuna yanıt

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından konuştu.



"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"



Basının sorularını yanıtlayan Mehmet Büyükekşi "Bir kuş, tek kanatlı uçamaz. Bir kanat kulüplerse, diğer kanat da federasyon. Sadece Süper Lig de değil, amatörden başlayarak en yukarıya kadar her kulübümüz önemli. Her kulübün kendine has problemleri var. Biz olursak, başaramayacağımız şey yok. Sorunları gayet iyi biliyorum. Bütün sorunları birlikte çözeceğiz. Bütün kulüplerle birlikte çalışacağız. Özellikle kulüplerin ekonomik sorunları var. Bu sorun nedeniyle de altyapılardan çok fazla futbolcu yetişmiyor." dedi.



"ÇARŞAMBA AKŞAMI BELLİ OLACAK"



Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulunda kimlerin yer alacağıyla ilgili soru üzerine "Sosyal medyada listemle ilgili iddialar var, inanmayın. Listemiz belli değil. Çarşamba akşamı inşallah belli olur. Güzel işler yapacak, güzel özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza katmak istiyoruz. Mehmet Sepil başkana görev teklif ettik ama olmayacak." açıklamasını yaptı.



ALİ KOÇ SORUSUNA YANIT



"Bütün kulüplerimiz içeride bana destek olacaklarını söylediler." sorusu üzerine Mehmet Büyükekşi'ye "Ali Koç destek verecek mi?" sorusu yönetildi. Bu soru üzerine Mehmet Büyükekşi "Ali Koç ile görüşmedim. Bilmiyorum, ona sorun. Biz imzalarımızı divana vereceğiz. Ne kadar büyük bir destek aldığımızı göreceksiniz." dedi.





