Mehmet Akif Üstündağ: "Sırada kaldı Olimpiyat"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Şampiyonluğu sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mehmet Akif Üstündağ: 'Sırada kaldı Olimpiyat'
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03 Eylül 2023 23:58
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanlarının Avrupa Şampiyonluğu sonrasında konuştu.

İşte Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları:

"Dünya 1 numarası, Avrupa'nın şampiyonu. Sırada kaldı Olimpiyat. İnşallah orada da kürsüde yer alacağız, İstiklal Marşımızı her yerde söyleteceğiz, bayrağımızı dalgalandıracağız. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler. Bu muhteşem seyirciye özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız maç öncesi aradı, 'Şampiyonluk istiyorum' dedi. Maç sonrası aradı. Türkiye hak etti. Tadını çıkaralım, mutlu olalım, bir olalım, beraber olalım. Ülkemiz için her cephede savaşalım."
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