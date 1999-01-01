McGrady, Iverson'la takım arkadaşı olabilirmiş, Stephen A. bozmuş!

Eski NBA süperstarı Tracy McGrady'nin, 1999 yılında Allen Iverson ile neredeyse aynı takımda bir araya geleceği, ancak Stephen A. Smith'in bunu bozduğu ortaya çıktı.



Philadelphia 76ers, neredeyse NBA tarihindeki en büyük backcourt'lardan birine sahip olacakken, anlaşmanın kısmen Stephen A. tarafından bozulduğu açıklandı.



1999 yılında Iverson, NBA kariyerinin üçüncü yılındaydı ve bir yıldız seviyesine yükseliyordu. McGrady, Raptors'daki NBA kariyerinin ikinci yılındaydı, ancak sonraki yıllarda göstereceği yıldız seviyesinde değildi.



McGrady, o sezondan sonra Raptors'ı serbest bir oyuncu olarak bırakacaktı, ancak Iverson'ın yanına, 76ers'a takas edilmesi oldukça yakındı. Anlaşmanın çoktan yürürlükte olduğu, eski 76ers GM Billy King tarafından bir 2017 röportajında onaylanmıştı. Maalesef röportajı internet arşivlerine kayboldu, ancak bundan bahsettiğini bilmemiz için yeterli kalıntı kaldı.



"Bir gece önce McGrady'yi aldığımız bir anlaşma yaptık ve Larry Hughes'u verecektik, ama sonra Toronto vazgeçti."



Bu takasın haberi, yakın zamanda zamanda ortaya çıktı ve Stephen A., bunun Twitter'da doğru olduğunu doğruladı.



"Evet bu doğru."



1999 YILINDAKİ HABERİ DE ORTAYA ÇIKTI



Stephen A.'ın bu bilgileri açıkladığı, 1999 yılından bir online makale de bulunuyor. O sırada Smith, daha çok basketbola odaklandığı Philadelphia Inquierer için çalışıyordu. Ayrıca gerçekleşmeyen McGrady takası hakkında bilgi verdiği CNN / Sports Illustrated'e de katkıda bulunan bir isimdi.



Smith'in 1999'daki makalesinden:



"76ers koçu Larry Brown, ikinci yılındaki guard Larry Hughes'u takas etmediğini söylemiş olsa da, kesinlikle öyle görünüyor. Tracy McGrady'nin bu yaz serbest bir oyuncu olmasıyla, Toronto Raptors, üçüncü yılını geçiren forvetini, geçtiğimiz haftadan biraz daha uzun bir süre önce Hughes karşılığı verecekti. Sixers, şaşırtıcı bir şekilde McGrady ile bir ilk tur draft hakkı da isteyerek, görüşmeleri daha ilgi çekici hale getirdi. Raptors şu anda teklifi düşünüyor."



Yukarıdaki raporların belirttiği gibi, Smith bu durumu ortaya çıkardıktan sonra, Raptors güven kaybetmiş ve anlaşmadan çekilmişti. Toronto'ya, Larry Hughes'da gibi sağlam bir oyuncu ve bir ilk tur draft hakkı gidebilirdi, ancak bunun yerine McGrady'yi serbest oyuncu piyasasında kaybetti ve hiçbir şey alamadı.



