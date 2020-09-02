Mbaye Diagne, Galatasaray'da kalıyor

FFP kriterlerinden dolayı transferde ince eleyip sık dokuyan takımlardan biri olan Galatasaray'da kadro üzerinde çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızı teknik ekip ve yönetim sık sık bir araya da gelerek özellikle orta saha için yapılacak takviyeler için toplantılar yapıyor. UEFA ile yapılan FFP anlaşmasının son senesi içinde bulunan Galatasaray'da alınan karar ise bu süreci riske atmamak. Bu yüzden bonservisi elinde olan veya kiralama yoluyla forma giydirilebilecek isimlere yönelecek olan Cimbom'da bir diğer kriterde ise yıllık ücret dengesinin sağlanması.



HIRSLI VE DİSİPLİNLİ



Fatih Terim, kadroya katılan Arda Turan, Emre Kılınç, Elabdellaoui, Oğulcan ve Fatih Öztürk'ten memnun olduğunu söylerken takıma geri dönen Diagne'nin de kalmasını istedi. Terim, geçen sezonu Brugge'de kiralık olarak geçiren Diagne'nin hırsı ve disiplin konusundaki sözlerini tutmasının kendisini memnun ettiğini dile getirince 28 yaşındaki Senegallinin kalmasına karar verildi.



Fatih Hoca ayrıca yönetimden orta sahaya iki, hücum hattına da 1 oyuncu takviyesi yapmaları gerektiğini iletti.



