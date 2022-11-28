Maxi Gomez için Celta Vigo iddiası!

Trabzonspor'da sezon başında 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek Valencia'dan transfer edilen Maxi Gomez için Celta Vigo iddiaları her geçen gün artıyor.



İspanyol basını, Galiçya ekibinin eski oyuncusu ile görüşmek için izin istediğini yazdı. Gomez'in Uruguay Milli Takımı ile Katar'da olması nedeniyle görüşmenin Dünya Kupası'nın ardından gerçekleşeceği belirtildi.



Bu gelişme üzerine Trabzonspor da alternatif arayışına başladı. Haber61'e göre uygun bir bonservis teklifi gelmesi halinde Gomez'in satışına sıcak bakan yönetimin, alternatif listesinin başında Artem Dovbyk var.



SEZON BAŞINDA SONUÇ ALAMADI



Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Dovbyk sezon başında da gündeme gelmiş ancak çok yüksek bonservis bedeli talep edilmesi nedeniyle geri adım atılmıştı.



Rusya ile devam eden savaş nedeniyle Ukraynalı oyuncuların ülkeden ayrılmasına izin verilmemesi de bu transferin önündeki bir başka engel... Ancak Trabzonspor bir kez daha nabız yoklamayı planlıyor.



Sezon başında 6 milyon euro'ya kadar çıkan bordo-mavililer, Dnipro ile çok sıkı bir pazarlık yaparak bu kez işi bitirmeye çalışacak.





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