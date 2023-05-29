Maxi Gomez gol orucunu bozamıyor

Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya alınan Maxi Gomez, beklentileri karşılayamadı. Trabzonspor ile ligde 26 maça çıkan 26 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle oynarken son 7 maçta fileleri havalandıramadı.
SON GOLÜNÜ NİSAN'DA ATTI
En son 1 Nisan 2023'te Trabzonspor'un sahasında 4-3 kaybettiği Kayserispor maçında 1 gol kaydeden Uruguaylı yıldız, 2 aya yakın süredir gol hasreti çekiyor.
BU SEZON TRABZON'DA 34 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Uruguay'lı santrafor Trabzonspor'da 34 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atarken, 6'da asist yaptı.
SON GOLÜNÜ NİSAN'DA ATTI
En son 1 Nisan 2023'te Trabzonspor'un sahasında 4-3 kaybettiği Kayserispor maçında 1 gol kaydeden Uruguaylı yıldız, 2 aya yakın süredir gol hasreti çekiyor.
BU SEZON TRABZON'DA 34 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Uruguay'lı santrafor Trabzonspor'da 34 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atarken, 6'da asist yaptı.