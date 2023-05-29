Maxi Gomez gol orucunu bozamıyor

Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya transfer edilen Maxi Gomez, beklentileri karşılayamadı. 26 yaşşındaki santrafor son 7 maçta rakip fileleri havalandıramıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Maxi Gomez gol orucunu bozamıyor
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29 Mayıs 2023 12:17
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 12:19
Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya alınan Maxi Gomez, beklentileri karşılayamadı. Trabzonspor ile ligde 26 maça çıkan 26 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle oynarken son 7 maçta fileleri havalandıramadı.

SON GOLÜNÜ NİSAN'DA ATTI

En son 1 Nisan 2023'te Trabzonspor'un sahasında 4-3 kaybettiği Kayserispor maçında 1 gol kaydeden Uruguaylı yıldız, 2 aya yakın süredir gol hasreti çekiyor.

BU SEZON TRABZON'DA 34 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Uruguay'lı santrafor Trabzonspor'da 34 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atarken, 6'da asist yaptı. 

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