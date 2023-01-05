Maxi Gomez: 'Çok iyi bir takımız'

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Maxi Gomez, Giresunspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Maxi Gomez yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir maç çıkardık. Harika bir maç oldu bizim adımıza. Bugün hep beraber çok iyi bir sonuç aldık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu" dedi.



Uruguaylı golcü, "Bizim takımımız için çok önemli bir insan kendisi. Büyük bir sakatlık yaşadı. Çok üzüldük onun için. Hem oyuncu hem de insan olarak harika birisi Edin Visca." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, "Dördüncü sarı kartım oldu. Ama bizim çok iyi bir takımımız var. İstemezdim ama böyle bir sonuç oldu maalesef." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ