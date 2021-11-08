Max Verstappen, şampiyonluk için geri sayıma geçti!

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Formula 1 Meksika GP'de kazanan Red Bull'dan Max Verstappen oldu ve şampiyonluk için geri sayıma geçti.



1⃣Verstappen

2⃣Hamilton

3⃣Pérez

4⃣Gasly

5⃣Leclerc

6⃣Sainz

7⃣Vettel

8⃣Räikkönen

9⃣Alonso

🔟Norris



4 yarış kala son durum🧐

312.5 Verstappen

293.5 Hamilton



— Sporx (@sporx) November 7, 2021

Formula 1 Meksika GP'de kazanan Red Bull'dan Max Verstappen oldu ve şampiyonluk için geri sayıma geçti.Yarışa 3. sırada başlayan Verstappen, ilk virajda Bottas ve Hamilton'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. Ardından yarışı da rahat bir şekilde kazandı.Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 1854. Sergio Perez (Meksika): 1655. Lando Norris (Büyük Britanya): 1501. Mercedes 478,52. Red Bull: 477,53. Ferrari: 268,54. McLaren: 2555. Alpine: 106