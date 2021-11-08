Max Verstappen, şampiyonluk için geri sayıma geçti!

Formula 1 Meksika GP'de kazanan Red Bull'dan Max Verstappen oldu ve şampiyonluk için geri sayıma geçti.
Yarışa 3. sırada başlayan Verstappen, ilk virajda Bottas ve Hamilton'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. Ardından yarışı da rahat bir şekilde kazandı.
Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185
4. Sergio Perez (Meksika): 165
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150
Takımlar
1. Mercedes 478,5
2. Red Bull: 477,5
3. Ferrari: 268,5
4. McLaren: 255
5. Alpine: 106
Yarışa 3. sırada başlayan Verstappen, ilk virajda Bottas ve Hamilton'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. Ardından yarışı da rahat bir şekilde kazandı.
Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.
Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.
Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185
4. Sergio Perez (Meksika): 165
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150
Takımlar
1. Mercedes 478,5
2. Red Bull: 477,5
3. Ferrari: 268,5
4. McLaren: 255
5. Alpine: 106
Formula 1 Meksika GP'de kazanan Red Bull'dan Max Verstappen oldu ve şampiyonluk için geri sayıma geçti.
1⃣Verstappen
2⃣Hamilton
3⃣Pérez
4⃣Gasly
5⃣Leclerc
6⃣Sainz
7⃣Vettel
8⃣Räikkönen
9⃣Alonso
🔟Norris
4 yarış kala son durum🧐
312.5 Verstappen
293.5 Hamilton
— Sporx (@sporx) November 7, 2021