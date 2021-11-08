Max Verstappen, şampiyonluk için geri sayıma geçti!

Max Verstappen, bitime 4 yarış kala Meksika'da kazandı ve Lewis Hamilton ile puan farkını 19'a yükseltti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; EPA
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Max Verstappen, şampiyonluk için geri sayıma geçti!
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07 Kasım 2021 23:47
Formula 1 Meksika GP'de kazanan Red Bull'dan Max Verstappen oldu ve şampiyonluk için geri sayıma geçti.

Yarışa 3. sırada başlayan Verstappen, ilk virajda Bottas ve Hamilton'ı geçerek ilk sıraya yerleşti. Ardından yarışı da rahat bir şekilde kazandı.

Yarıştan zaferle çıkan Verstappen, sezonun 9'uncu, kariyerinin 19. birinciliğine ulaştı.

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 5, Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas'ın (Mercedes) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'sininin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 312,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 293,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 185

4. Sergio Perez (Meksika): 165

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 150

Takımlar

1. Mercedes 478,5

2. Red Bull: 477,5

3. Ferrari: 268,5

4. McLaren: 255

5. Alpine: 106


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