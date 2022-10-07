Max Kruse'ye büyük şok; Arabasını çaldılar

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alman futbolcu Max Kruse, 260 bin poundluk lüks aracının çalındığını açıkladı.



Türk kökenli eşi Dilara Kruse ve Max Kruse birlikte paylaştıkları Youtube videosunda olayları başından sonuna kadar anlattı.



Alman futbolcunun eşi, "Önce alışverişe, daha sonra avukatla görüşmeye gitmiştim. İşlerimi hallettikten sonra araca geri dönmek istedim ama arabamız çoktan çalınmıştı." dedi. Eşinin sözlerine ek yapan Max Kruse, "Bazen arabanızın kaybolduğunu düşünürsünüz ancak 1 saat içinde bir şekilde ortaya çıkar. Bu sefer de bu tarz bir şey olduğunu düşündüm ancak eşimin yanına gittiğinde aracın gerçekten çalındığını gördüm." ifadelerini kullandı. Eşi Dilara'nın sinirlerine hakim olamayıp ağlaması üzerine onu teselli ettiğini söyleyen Kruse, "Eşime üzülmemesini ve büyütülecek bir şey olmadığını söyledim. Olan olmuştu zaten ve önemli olan kimsenin canına bir zarar gelmemesiydi." dedi.



BÜYÜK HASAR



Lamborghini marka aracın yaklaşık 2 gün sonra 2 sokak ötede bulunduğunu söyleyen Kruse, "Arabanın anahtarını kopyalamışlar ve camları içerden kırmışlar. Koltukların da yenilenmesi gerekiyor. Araçta yaklaşık 35 bin poundluk hasar var." ifadelerini kullandı.



34 yaşındaki Max Kruse, geçtiğimiz haftalarda Wolfsburg yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.









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