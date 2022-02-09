Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.



Mücadelede Sivasspor 2. dakikada Max Gradel'in golüyle öne geçerken, ev sahibinde Lokman Gör 24. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Güçlü rakibi karşısında eksik oynayan Bandırmaspor, 34. dakikada beraberliği yakaladı. 45+3'te Gradel, Sivasspor'u yeniden öne geçirdi. Bandırmaspor, 54. dakikada Guy-Michel Landel'in golüyle tekrar eşitliği buldu. Sivasspor'da 79'da Aaron Appindangoye skor üstünlüğünü bir daha getirdi. Günün yıldızı Max Gradel, 84'te skoru belirledi.



Alınan bu sonucun ardından Sivasspor, Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Konuk ekip, maça golle başladı. 2'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Gradel, Cüneyt Köz'ü ekarte ederek kaleci Hüseyin Koç'un yanından topu ağlara gönderdi: 0-1



34. dakikada Bandırmaspor skora denge getirdi. Ceza sahası dışından kazanılan serbest atışta Levent Ayçiçek, topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1



45+3. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Gradel, ceza sahasında yakaladığı topu plase vuruşla kaleye doğru gönderdi. Defansa çarpan top, kaleci Hüseyin Koç'u kontrpiyede bıraktı ve konuk ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada ev sahibi ekip yeniden beraberliği sağladı. Levent Ayçiçek'in sağdan getirip ortaladığı topla ceza sahası içinde buluşan Landel, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2



79. dakikada Sivasspor, maçta üçüncü kez öne geçti. Appindangoye sağ kanattan Koray Altınay'ın ortasında topu kafayla Bandırmaspor ağlarına gönderdi: 2-3



84. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Gradel, yerden sert bir vuruşla kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golünü attı: 2-4



Karşılaşmayı 4-2 kazanan Sivasspor, adını çeyrek finale yazdırdı.



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk. 46 Santos), Mehmet Özcan (Dk. 83 Kerim Avcı), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mulumba), Pucko (Dk. 46 Keny), Osmajic, Levent Ayçiçek, Süleyman Luş (Dk. 77 Caner Cavlun)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Appindangoye, Cofie, Gradel, Kayode (Dk. 90 Sefa Yılmaz), Jorge Felix (Dk. 58 Kerem Atakan Keskin), Camara, Pedro Henrique (Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt), Koray Altınay (Dk. 90 Caner Osmanpaşa), Ziya Erdal, Fajr (Dk. 90+3 Goutas)

Goller: Dk. 2, Dk. 45+3 ve Dk. 84 Gradel, Dk. 79 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Levent Ayçiçek, Dk. 54 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 24 Lokman Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Cofie, Dk. 62 Koray Altınay, Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 78 Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)





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