Max Gradel: 'Buraya tarih yazmaya geldik'

Sivasspor'un golcülerinden Max Gradel, Kayserispor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı aldıkları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Gradel maç sonu açıklamasında, "Mutluyum, çok mutluyum. Biz buraya gelmek için çok inandık ve uğraştık. Bütün kulübümüze, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya tarih yazmaya geldik ve bu tarihi yazdık. Tekrar bütün arkadaşlarıma gösterdiğimi emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum" diyerek sevincini aktardı.



Max Gradel final maçında 117 dakika sahada kalırken takımının 2. golünü kaydetti.





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