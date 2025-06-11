Dallas Mavericks cephesi, The Athletic'ten Christian Clark ve Sam Amick'in haberine göre, Jason Kidd'in başantrenörlük görevinde kalacağından oldukça emin.New York Knicks'in Kidd'i Tom Thibodeau'nun yerine düşündüğü iddiaları gündemde olsa da, Dallas yönetimi önemli isimlere 52 yaşındaki çalıştırıcının 2025-26 sezonunda da takımın başında olacağını bildirdi. Kidd'in geri döneceği bilgisi, Mavericks'in yeni yardımcı antrenörü Jay Triano'ya bizzat GM Nico Harrison tarafından iletildi.New York'un henüz Kidd için resmi bir görüşme talebinde bulunmadığı bildirildi.Kidd, Dallas'ta geçirdiği dört sezonda iki kez konferans finaline ve 2024 NBA Finallerine takımını taşıdı. Ayrıca Mavericks tarihinin tek şampiyonluğu olan 2011'de takımın oyun kuruculuğunu üstlenmişti. Oyunculuk kariyerinde toplamda yedi sezon Dallas forması giyen Kidd, 1995'te Yılın Çaylağı ödülünü almış, 2008'de Nets'ten dönerek ikinci kez Mavericks'e katılmıştı.İlginç bir şekilde, Kidd kariyerinin sonlarında Dallas'tan ayrılıp Knicks'e imza atmıştı. 2012 yazında Dallas'la yeniden anlaşması beklenirken, kararını değiştirerek Carmelo Anthony etrafında iddialı bir kadro kurmak isteyen New York'a katılmıştı.Ayrıca Kidd, Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ı da Dallas'tayken bir sezon boyunca çalıştırmıştı. Brunson, 2023'te Knicks ile dört yıllık 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.