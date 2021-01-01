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Mavericks, Kelly Oubre Jr.'ın "hayranıymış"

Dallas Mavericks'in, Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr.'ın "hayranı" olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in, Golden State Warriors forveti Kelly Oubre Jr.'ın "hayranı" olduğu bildirildi.

Oubre Jr. Warriors için karmaşık bir 2020-21 sezonundan çıkıyor olsa da, ancak bu, takımların önümüzdeki sezon için kendisine ilgi göstermelerini engellemedi.

SNY'den Ian Begley, Mavericks'in Oubre'nin "hayranı" olduğunu bildirdi. Bu haber, New York Post'tan Marc Berman'ın, New York Knicks'in de 25 yaşındaki oyuncuyla oldukça ilgilendiğini bildirmesinden birkaç hafta sonra geldi.

Warriors ile bu sezon zaman zaman sıkıntı çeken Oubre, maç başına 15.4 sayı ortalaması tutturmuş, ancak bunu %43.9 ve %31.6'lık (genel ve üçlük) vasat şut yüzdeleriyle yapmıştı.

Golden State, Batı Konferansı'nda sezonu 39-33'lük bir dereceyle dokuzuncu sırada bitirmiş, ancak art arda play-in maçlarını kaybettikten sonra playoffları kaçırmıştı.


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