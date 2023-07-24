Mauro Icardi'nin menajerinden İstanbul paylaşımı

Galatasaray'da uzun süredir transferinin açıklanması beklenen Mauro Icardi konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Arjantinli oyuncunun temsilcisi Elio Pino'dan flaş bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mauro Icardi'nin menajerinden İstanbul paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2023 12:05
Galatasaray'da günlerdir transferi beklenen Mauro Icardi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle bir türlü atılamayan imzanın ardından oyuncunun temsilcisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İŞTE ELIO PINO'NUN PAYLAŞIMI




3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VAR

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery