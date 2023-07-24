Galatasaray'da günlerdir transferi beklenen Mauro Icardi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle bir türlü atılamayan imzanın ardından oyuncunun temsilcisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İŞTE ELIO PINO'NUN PAYLAŞIMI
3 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VAR
Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.
Eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle bir türlü atılamayan imzanın ardından oyuncunun temsilcisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İŞTE ELIO PINO'NUN PAYLAŞIMI
3 YILLIK SÖZLEŞME
Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VAR
Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.