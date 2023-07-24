'da günlerdiri beklenenkonusunda yeni bir gelişme yaşandı.Eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle bir türlü atılamayan imzanın ardından oyuncunun temsilcisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.Galatasaray, Wilfried Zaha'nın ardından Mauro Icardi transferinde de sona geldi.İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi transferini noktaladı. Haberde Galatasaray'ın PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.