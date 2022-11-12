Mauro Icardi: 'Maçın adamı Kerem'di'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 7-0'lık Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştuç.



Icardi, "Takımın oyunundan çok mutluyum. Forvet olarak gol attığım için de mutluyum. İki asist yaptım, bu da memnun etti." dedi.



Karşılaşmada Kerem'e, Guti'nin yıllar önce Benzema'ya yaptığına benzer bir asist yaptığı hatırlatılan golcü oyuncu, "Guti'nin Benzema'ya asistini hatırlıyorum. Kerem'in geriden geldiğini gördüm, ben de atabilirdim ama topu ona verdim. Maçın adamı Kerem Aktürkoğlu'ydu, onun konuşması lazım" diye konuştu.





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