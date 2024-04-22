Mauro Icardi'den yeni rekor: Bir ilki başardı

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, iki sezon üst üste 20 gol barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den yeni rekor: Bir ilki başardı
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22 Nisan 2024 10:19
Galatasaray, Pendikspor karşısında galibiyete uzanırken, geceye ise yıldızlar damga vurdu.

Sezon içerisinde dönem dönem form düşüklüğü yaşayan Mauro Icardi, şampiyonluk modunu açtı.

Attığı harika golle açılışı yapan Arjantinli süperstar, iki sezon üst üste 20 gol barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.

31 yaşındaki futbolcu, ayrıca üst üste 5. lig maçını da boş geçmezken, bu süreçte 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Icardi, gol krallığında 20 gollü Edin Dzeko'yu da yakaladı. 

 
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