Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den flaş paylaşım!
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01 Mart 2024 14:20
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Arjantinli golcü, "Taklit, yenilik değildir. Özgünlük, kopyalanamayan kişisel bir dokunuştur" ifadelerini yazdı. Icardi, bu paylaşımına Aslan emojisi de ekledi.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:






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