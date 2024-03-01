Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Arjantinli golcü, "Taklit, yenilik değildir. Özgünlük, kopyalanamayan kişisel bir dokunuştur" ifadelerini yazdı. Icardi, bu paylaşımına Aslan emojisi de ekledi.
Mauro Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:
Arjantinli golcü, "Taklit, yenilik değildir. Özgünlük, kopyalanamayan kişisel bir dokunuştur" ifadelerini yazdı. Icardi, bu paylaşımına Aslan emojisi de ekledi.
Mauro Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:
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