Mateus Tete'ye talip çok!

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Mateus Tete'te birçok talip çıktı. İşte haberin detayları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mateus Tete'ye talip çok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Temmuz 2024 09:53
Galatasaray'ın kadrosundan göndermek istediği Tete için ülkesi Brezilya'dan birçok talip bulunuyordu.

24 yaşındaki kanat oyuncusu için şimdiye kadar 7 milyon Euro civarında teklif geldi.

Cim Bom ise genç futbolcuyu en az 10 milyon Euro bedel ile göndermek istiyor.

Suudi Arabistan takımlarının da Tete için devreye girdiği ve Galatasaray ile kısa süre içinde masaya oturacağı belirtildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery