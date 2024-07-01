Mateus Tete'ye talip çok!

Galatasaray'ın kadrosundan göndermek istediği Tete için ülkesi Brezilya'dan birçok talip bulunuyordu.
24 yaşındaki kanat oyuncusu için şimdiye kadar 7 milyon Euro civarında teklif geldi.
Cim Bom ise genç futbolcuyu en az 10 milyon Euro bedel ile göndermek istiyor.
Suudi Arabistan takımlarının da Tete için devreye girdiği ve Galatasaray ile kısa süre içinde masaya oturacağı belirtildi.
24 yaşındaki kanat oyuncusu için şimdiye kadar 7 milyon Euro civarında teklif geldi.
Cim Bom ise genç futbolcuyu en az 10 milyon Euro bedel ile göndermek istiyor.
Suudi Arabistan takımlarının da Tete için devreye girdiği ve Galatasaray ile kısa süre içinde masaya oturacağı belirtildi.