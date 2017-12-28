Matej Mitrovic: ''Şansımın gelmesini bekleyeceğim''

Zor bir maç oynadıklarını belirten Mitrovic, ''Beklediğimiz gibi zor bir maç oldu. İlk yarıda 2 gol bulunca, 2. yarıda işimiz daha kolay oldu. Yılın son maçıydı, galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz.'' değerlendirmesinde bulundu.



''VIDA TRANSFERİ ARDINDAN...''



Vatandaşı Domagoj Vida'nın transfer edilmesiyle birlikte kendisinin oynama şansı hakkında konuşan Hırvat stoper, ''Tüm stoperler, kaliteli oyuncular. Ben çalışmaya devam edeceğim, şansın gelmesini bekleyeceğim. Şans geldiğinde de, kendimi tekrar kanıtlamaya çalışacağım'' diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 yenen'ta 40. dakikada sakatlanan Atiba Hutchinson yerine oyuna dahil olan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.