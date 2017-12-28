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Matej Mitrovic: ''Şansımın gelmesini bekleyeceğim''

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Matej Mitrovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-1 kazandıkları Osmanlıspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Matej Mitrovic: ''Şansımın gelmesini bekleyeceğim''
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28 Aralık 2017 23:05
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ta 40. dakikada sakatlanan Atiba Hutchinson yerine oyuna dahil olan Matej Mitrovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

Zor bir maç oynadıklarını belirten Mitrovic, ''Beklediğimiz gibi zor bir maç oldu. İlk yarıda 2 gol bulunca, 2. yarıda işimiz daha kolay oldu. Yılın son maçıydı, galibiyetle bitirdiğimiz için mutluyuz.'' değerlendirmesinde bulundu.

''VIDA TRANSFERİ ARDINDAN...''

Vatandaşı Domagoj Vida'nın transfer edilmesiyle birlikte kendisinin oynama şansı hakkında konuşan Hırvat stoper, ''Tüm stoperler, kaliteli oyuncular. Ben çalışmaya devam edeceğim, şansın gelmesini bekleyeceğim. Şans geldiğinde de, kendimi tekrar kanıtlamaya çalışacağım'' diye konuştu.


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