10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-337'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-035'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-036'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Masuaku'dan Beşiktaş'a veda paylaşımı

Beşiktaş'tan ayrılıp Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına veda etti.

calendar 10 Ağustos 2025 13:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan sözleşmesinin bitmesi ile birlikte ayrılan Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland'e imza attı.

Yeni takımına giden Masuaku, siyah-beyazlı taraftara  veda etmeyi unutmadı.

Beşiktaş ile arasında olan bağa değinen Masuaku'nun sözleri şu şekilde: 

"Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek ve kulüp ile oyunculara gelecekte bol şans dilemek istiyorum. İnişleri ve çıkışları ile harika bir yolculuktu, ancak en güzel anılar sonsuza kadar kalacak. Bu renkleri giymekten ve bu formayı savunmaktan her zaman gurur duydum."
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
