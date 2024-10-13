Mascherano: "Messi'ye sert giremediğimiz doğru değil"

Mascherano, Messi ile antrenmanlarda sert girememek efsanesini yalanlayarak, "Eğer kazanmak istiyorsanız, en iyi oyuncuya dikkat etmek zorunda değilsiniz" dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Mascherano: 'Messi'ye sert giremediğimiz doğru değil'
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13 Ekim 2024 17:42
Son güncelleme 13 Ekim 2024 17:45
Javier Mascherano, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında konuştu.

Messi ile yapılan antrenmanlarda sert girmemekle ilgili yaygın bir efsaneyi yalanladı. YouTube kanalı 'Shoot for Love'ta katıldığı röportajda, "Messi'ye sert giremediğimiz doğru değil" dedi.

''BİTİRMEK İSTEDİĞİNDEN 5 ATARDI''

Mascherano, "Eğer kazanmak istiyorsanız, en iyi oyuncuya dikkat etmek zorunda değilsiniz" diyerek, Barcelona ve Arjantin milli takımı döneminde Messi ile paylaştığı antrenman deneyimlerini anlattı. Messi'nin oyunu değiştiren yeteneği sayesinde antrenmanları nasıl etkilediğini de vurguladı: "Barcelona'da kısaca oynadığımız turnuvalarda, bazen maçları bitirmek istediğinde beş gol atarak maçı bitirirdi. Takım kurar ve antrenmanı erken sonlandırırdı" diye konuştu.

''SAVUNMACI OLSAYDI DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN OLURDU''

Ayrıca, Mascherano, Messi'nin savunma yeteneklerine de değindi. "Eğer Messi bir savunmacı olsaydı, muhtemelen dünyanın en iyilerinden biri olurdu. Ona karşı dribbling yapmak imkansız. Barcelona'da bire bir oynadığımızda, onu geçmek mümkün olmuyordu. Leo mükemmel bir savunmacı" dedi.

Mascherano, antrenörlük kariyeri hakkında da düşüncelerini paylaştı: "Antrenör olmak tamamen farklı. Top sizde değil ve karar veremiyorsunuz. Futbol, futbolcuların oyunudur. Onlar karar verir. Ben onlara seçenekler sunabilirim" ifadelerini kullandı.

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