Martin Skrtel: 'Her zaman kalbimde olacak'

Futbol kariyerinde Liverpool formasını 8 yıl boyunca Martin Skrtel, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.



Liverpool'a ilk geldiği günlerde yaşadıklarını anlatan Skrtel, "Buraya genç bir oyuncu olarak geldim. Rafael Benitez gibi bir menajerle çalışmak benim için büyük bir şeydi. Onunla birlikte gelişebileceğimi biliyordum. Her gün ondan ve futbolculardan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Carragher, Sami Hyypia ve Daniel Agger gibi oyuncularla antrenman yapmak ve oynamak benim için büyük bir şeydi" ifadelerini kullandı.



"BÖYLE BİR KULÜPTE UZUN SÜRE KALMAK KOLAY DEĞİL"



Rafael Benitez'in, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Napoli'nin başına geçtiğinde kendisini transfer etmek istediği ve Liverpool'un 10 milyon euro'luk bir teklifi reddettiği hatırlatılan Slovak eski oyuncu, "Transfer yakın bile değildi çünkü Liverpool'da kaldım. Pişman değilim çünü burada sekiz buçuk yıl oynadım. Kariyerimin ve hayatımın en güzel zamanıydı. Çünkü oğlum burada doğdu. Liverpool her zaman kalbimde olacak. Böyle bir kulüpte uzun süre kalmak kolay değil, bu yüzden bununla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.



"DÜNYANIN EN İYİ MENAJERLERİNDEN BİRİ"



2016 yazında Liverpool'dan ayrılışı hakkında konuşan Skrtel, "2015-2016 sezonundan önce yaz aylarında artık bir şeyleri değiştirmenin zamanının geldiğini düşündüm, içimde böyle bir his vardı. Brenden Rodgers ile konuştuktan sonra, kalmamı ve onunla birlikte çalışmaya devam etmemi istedi. Ama sonra kulüpten ayrıldı ve içimdeki değişiklik hissi daha da arttı" dedi.



Liverpool'da yaklaşık bir sezon boyunca birlikte çalıştığı Jürgen Klopp'un performansına da değinen eski yıldız, "Kendisi ve kulüp için kolay değildi çünkü birçok şeyi değiştirdi ama dünyanın en iyi menajerlerinden birisi. Kulüp ve oyuncular için yaptığı şeylere bakarak bunu görebilirsiniz" yorumunu yaptı.



"KUPALARI GÖRMEK GÜZEL"



Skrtel son olarak, "Kulübün kupa kazandığını görmek güzel. Umarım gelecekte daha fazlası olur. Liverpool, kupaları hak eden taraftarları ve futbolcuları olan bir kulüp. Sahip olduğumuz kalite ile sadece İngiltere'de değil, Şampiyonlar Ligi'nde de kupa için yarışmalıyız" şeklinde konuştu.



Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Skrtel, daha sonra ise ülkemizde Başakşehir forması giydi.





