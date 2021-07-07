Martin Linnes'e teklif; "Onu çok istiyoruz"

Galatasaray ile sözleşmesi biten Martin Linnes'e ülkesinde Valerenga talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Martin Linnes'e teklif; 'Onu çok istiyoruz'
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07 Temmuz 2021 19:12
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Martin Linnes'in peşinde ülkesi Norveç'in takımlarından Valerenga düştü.

Valerenga Sportif Direktörü Jorgen Ingebrigtsen yaptığı açıklamada 29 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmak istediğini belirtti.

Jorgen Ingebrigtsen, "Olursa onu kadromuza katmayı çok istiyoruz, cevabını bekliyoruz. O pozisyonda iki oyuncumuzu kaybettik, 2 yeni transfere ihtiyacımız var" dedi.

Galatasaray'da iki lig şampiyonluğu kazanan Linnes, 2016 yılında Molde'den transfer edilmişti. Linnes, Galatasaray'da 146 maça çıkarken, 5 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.


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