Marsilya'ya sahasında son dakika şoku!

Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Marsilya, sahasında Toulouse ile 2-2 berabere kaldı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Marsilya, Toulouse'yi ağırladı.

Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Marsilya'nın gollerini dakika 66'da Igor Paixao ile 74. dakikada Pierre Emile Höjbjerg kaydetti. 

Toulouse'nin gollerini ise 14. dakikada Emersonn ile 90+2'de Santiago Hidalgo attı.

Roberto de Zerbi'nin ekibi Marsilya, Fransa Ligue 1'de yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Toulouse'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 29 yaptı. Toulouse, 17 puanda yükseldi.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Marsilya, Lille deplasmanına gidecek. Toulouse, Strasbourg'u ağırlayacak.

