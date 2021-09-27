Marsilya ilk yenilgisini Lens'ten aldı

Ligue 1'in 8. haftasında Marsilya, sahasında Lens'e 3-2 mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Marsilya ilk yenilgisini Lens'ten aldı
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26 Eylül 2021 23:40
Fransa Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray'ın rakiplerinden Marsilya ile Lens karşı karşıya geldi.

Velodrome Stadı'nda oynanan maçı Lens 3-2 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı gol düellsu şeklinde geçerken Lens, 9. dakikada Sotoca'nın penaltısı ile öne geçti. 27. dakikada Frankowski Lens'i iki farkı üstünlüğe taşıdı. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde ise Marsilya kaptanı Dimitri Payet sahneye çıkarak önce farkı bire indirdi, daha sonra 45+3'te kazanılan penaltıyı gole çevirerek ilk yarının 2-2 bitmesini sağladı.

İkinci yarıda iki takım da gol pozisyonları yakalarken 71. dakikada Said'in golüyle Lens 3-2 öne geçti.

Bu sonucun ardından Lens puanını 15 yaparken Marsilya ise 1 maçı eksik şekilde 14 puanda kaldı.


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