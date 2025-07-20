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Marsilya, Girona'nın Ounahi teklifine tepkili!

Girona, Azzedine Ounahi için Marsilya'ya 3 milyon euroluk teklif yaptı. Fransız kulübü, bu teklifi "saygısızlık" olarak nitelendirirken, taraflar anlaşmaya henüz yakın değil.

calendar 20 Temmuz 2025 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Marsilya, Girona'nın Ounahi teklifine tepkili!
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La Liga ekiplerinden Girona, Marsilya forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Azzedine Ounahi için resmi teklif sundu.

Santi Aouna'nın haberine göre, İspanyol kulübü Ounahi için 3 milyon euro önerdi. Ancak Marsilya cephesi bu teklifi yetersiz ve saygısızca buldu.

Kulüp kaynakları, oyuncunun piyasa değeri ve potansiyeli göz önüne alındığında 3 milyon euronun ciddiye alınamayacak bir rakam olduğunu ifade etti.

Ounahi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Girona ile Marsilya arasında anlaşma zemini henüz oluşmuş değil. Transfer görüşmelerinin devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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