Marsilya'dan Mason Greenwood'a dev teklif!

İsmi Fenerbahçe ile de anılan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood'a yeni bir talip daha çıktı.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ligue 1 ekibi Marsilya, Mason Greenwood için Manchester United'a 30 milyon euro'luk bir teklif yaptı.



Haberde, 30 milyon euro'luk bonservisin yanı sıra Manchester United'a oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek bonservis bedelinden %40 ila 50 arasında pay verileceği ifade edildi.



ROBERTO DE ZERBI'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan Marsilya'nın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, Mason Greenwood'un olası transferiyle ilgili konuştu.



De Zerbi yaptığı açıklamada, " Mason Greenwood henüz imza atmadı. Söyleyecek fazla bir şey yok, dünya çapında önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.





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