Marsilya, Clermont'a acımadı! Gol yağdırdılar

Fransa Ligue 1 24. hafta maçında Marsilya, deplasmanda Clermont ile karşılaştı.



Clermont ev sahipliğinde oynanan maçı Marsilya 5-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ndiaye, 59. dakikada Aubameyang, 67. dakikada Clauss, 80. dakikada Henrique ve 90+2. dakikada Moumbagna kaydetti. Clermont'un tek golü Boutobba attı.



Marsilya ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Gasset'in öğrencileri son iki maçta 9 gol kaydetti.



Bu sonucun ardından Marsilya puanını 36'ya çıkardı. Clermont ise 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Nantes ile oynayacak. Clermont ise Metz ile oynayacak.





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