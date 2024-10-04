Marsilya, Angers engelini aşamadı!

Fransa Ligue 1 7. hafta maçında Marsilya, Angers ile karşılaştı. Orange Velodrome'de oynanan maç 1-1 berabere kaldı.



Marsilya'nın golünü 51. dakikada Jon Rowe kaydetti. Angers'ın golü ise 54. dakikada El Melali'den geldi.



Angers'ta 26. dakikada Rao-Lisoa, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Marsilya'da ise Maupay 27 ve 30. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu oyundan atıldı.



Bu sonuçla Marsilya puanını 14'e çıkardı. Angers ise 3. puanını aldı.



Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, Montpellier deplasmanına gidecek. Angers ise Toulouse'a konuk olacak.



