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Marsilya 116'da final biletini kaptı! Salzburg...

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ilk maçı 2-0 kazanan Marsilya, uzatmaya giden mücadelede Salzburg'a 2-1 mağlup olmasına karşın finale yükselen taraf oldu.

Kaynak: Sporx.com
Marsilya 116'da final biletini kaptı! Salzburg...
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04 Mayıs 2018 00:37
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Salzburg ile Marsilya karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-0 kaybeden Salzburg, ilk devrede aradığı golü bulamadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 53. dakikasında Amadou Haidara ile öne geçen Salzburg, 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelenin normal süresi 2-0'lık skorla tamamlandı. 

Uzatmalara giden karşılaşmanın 116. dakikasında sahneye Marsilya'dan Rolando çıktı.

Bu golle birlikte Salzburg'a 2-1 mağlup olan Marsilya, ilk maçta rakibi 2-0 mağlup etmesi sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

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