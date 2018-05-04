UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçındailekarşı karşıya geldi.İlk maçı 2-0 kaybeden Salzburg, ilk devrede aradığı golü bulamadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Mücadelenin 53. dakikasında Amadou Haidara ile öne geçen Salzburg, 65. dakikada Bouna Sarr'ın kendi kalesine kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadelenin normal süresi 2-0'lık skorla tamamlandı.Uzatmalara giden karşılaşmanın 116. dakikasında sahneye Marsilya'dan Rolando çıktı.Bu golle birlikte Salzburg'a 2-1 mağlup olan Marsilya, ilk maçta rakibi 2-0 mağlup etmesi sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.