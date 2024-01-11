Markus Gisdol: "Yapmamamız gerekenleri yaptık"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Markus Gisdol: 'Yapmamamız gerekenleri yaptık'
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11 Ocak 2024 22:46
Son güncelleme 11 Ocak 2024 23:16
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

Gisdol yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında oyunculara bu şekilde oynarsanız kesinlikle gol atamayız, daha cesur olmalıyız dedim. İlk yarıda yapmamamız gerekenleri yaptık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Ama maalesef olmadı." dedi.

Ayrıca, "Ben hoca olarak bahane üreten bir hoca değilim, bunu sevmem de. Takımımızda var olan oyuncular belli. Onlara güvenmeliyiz, bunun sebebi eksik olan oyuncular değil." şeklinde konuştu.

BASIN TOPLANTISI

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok sıkı sıkıya geçen bir maç oynadıklarını belirterek, "2 gol yedik, 1'i korner, diğeri frikikten geldi. Bu tip gollerin yenmemesi lazım. Eğer 2 gol geriden geliyorsanız, geri gelmek zor oluyor." dedi.

İkinci yarıda her şeyi denediklerini ifade eden Gisdol, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ama ne yazık ki gol çok geç dakikada geldi. Pazar günü bir maçımız var, çok fazla vaktimiz yok. Takımdaki arkadaşlarla konuşup, bu maça en iyi şekilde nasıl hazırlanabiliriz, onu net şekilde oyuncularımıza aktaracağız." şeklinde konuştu.

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