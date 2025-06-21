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Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi

Bellona Kayserispor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, Kayseri'de yoğun ilgi ile karşılandı.

calendar 21 Haziran 2025 20:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi
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 Bellona Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Markus Gisdol, Kayseri'ye geldi.

İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen Gisdol'u kulüp yöneticileri ve taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna taktıkları Gisdol'a çiçek takdim eden taraftarlar, Alman teknik direktör lehine tezahüratlarda bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Gisdol, kendisini coşkulu şekilde karşılayan taraftarlara teşekkür ederek, "Çok sıcak ve beklemediğim güzel bir karşılama oldu. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Teknik direktör Gisdol, pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda düzenlenecek törenle Kayserispor ile resmi sözleşme imzalayacak.


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