Marius Sumudica: 'Osimhen ve Mourinho inanılmaz!'

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor gibi takımların başında görev alan ve başarılarının yanında renkli kişiliğiyle unutulmaz isimlerden biri olan Marius Sumudica Hürriyet'e özel açıklamalarda bulundu.Yeni takımı Rapid Bükreş günleri, Türkiye günlükleri ve gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan 53 yaşındaki çalıştırıcı, Gamze Türk'ün sorularını yanıtladı.İyiyim. Antrenmanı yeni bitirdiğimiz için biraz yorgunum ama Türkiye ve futbol hakkında konuşmak benim için bir zevk.Zordu. Çünkü bu takımla 6 maç oynandıktan sonra kontrat imzaladım. Sadece 5 puanları vardı. Kolay değil, takımı, insanları tanımıyordum. Farklı kültürlerden çok fazla yabancı var. Çok zamanımızda yoktu. Son 7 yılımı da farklı ülkelerde geçirdiğim için daha zor, 4 yıl Türkiye'de, 3 yıl Suudi Arabistan'daydım. Ama çalıştık, iyi bir ekibimiz var. Adım adım puanlarımızı aldık. Takımı aldığımda 14. sıradaydık şimdi 7. sıradayız. İlk 6'daki takımların bir puan gerisindeyiz. Romanya'da Türkiye'den farklı bir sistem var. Play-off ve Play-out var. İlk 6 takım Play-off oynuyor, biz de bu ilk altının bir puan gerisindeyiz. 14 karşılaşma daha oynayacağız. İkinci yarıya başladık ve 2-0 kazandık. Zorlu bir takvimimiz var ama ekibim ve takımla Play-off'lara gideceğiz ve Avrupa için savaşacağız.Hayır. Asla. Çünkü durumu idare etmeyi biliyorum. Oyuncu değişikliği yaptığınızda 65 ya da 80. dakikada, kızgınlık olabilir çünkü bütün maçı 90 dakika oynamak istiyorlar. Türkiye'deki mantaliteyi de biliyorum, Türk oyuncuları değiştirmek daha zor. Her zaman Türk oyuncularım oldu ve onları oyundan aldığımda kızıyorlardı. Bu kolay değil. Bir oyuncu buna kızdığında mutlu oluyorum çünkü bir sonraki maçta takım için ve benim için daha fazla mücadele edeceklerini biliyorum. Böyle durumlar sıcaklığını korurken maçtan sonra konuşmak istemiyorum. Üç gün sonra onunla konuştum. Bana geldi, özür diledi ve 'Beni dışarı aldığında gergindim. Benim için kolay değil, buraya büyük bir isim olarak geldim' dedi. N'jie çok profesyonel, bize yardım ediyor. İki maç önce gol attı, 1-0 kazandığımız maçta bize 3 puanı getirdi. Gazeteleri bilirsiniz her zaman bir konuya ihtiyaçları var. Tabii bir de Sumudica olunca çünkü burada popülerim, herkes benim takip ediyor ve bir olay istiyorlar. Ama bu bir şey değil. Doğru yoldayız ve Clinton inanılmaz bir profesyonel.Sorunu biliyorum. Her şeyi biliyorum. Trabzon zor bir kulüp, oynamak kolay değil. Oradaki insanları tanıyorum. 4 yıl boyunca Türkiye'de hocalık yaptım. Oradaki insanların çok ateşli olduğunu biliyorum, tüm maçları kazanmak istiyorlar. Türkiye'nin büyük takımlarından biri. Denis'e oraya giderken bir tavsiyede bulundum, 'Çok zor, dikkatli ol çünkü orada Sumudica yok, Romanya ekibi yok, seninle konuşan insanlar yok' böyle bir şeydi. Şenol Güneş'in ya da Avcı'nın ekibi hakkında bir şey söylemek istemiyorum, ikisine de saygı duyuyorum. İyi hocalar, Türkiye'nin en iyi hocalarından. Ama bazen durumu idare etmeyi bilmelisin. Çünkü Trabzon maçlarını takip ediyorum ve Draguş'un Gaziantep'te oynadığı pozisyonda oynamadığını gördüm. Draguş, 9 numara, kanat oynayamaz. Bana göre kanatta oynamaya gelmedi. Milli takımda bile santrafor oynuyor ve gollerini atıyor. Gazinantep'te de birçok gol attı, benimle 14 gol attı. Benim için onun pozisyonu 9 numara. Draguş kendini kanıtlayacaktır. Trabzon gibi büyük takımlara giden oyuncuların uyum sağlamaları için zamana ihtiyaçları var. Ama insanları tanıyorum, o beklemeyecek.Evet. Her gün konuşuyorum.Bir bomba gibi. Bir deprem gibi bir şey oldu. Bir bomba gibi. Özel bir şey. Napoli'den geldi ve büyük bir fark yarattı. İnanılmaz bir oyuncu, inanılmaz. Eğer Galatasaray'ın satın alma şansı varsa yarın gözü kapalı almalı. Aynı şekilde Mourinho da Fenerbahçe'ye geldiyse Türkiye'deki futbol hakkında ne konuşabiliriz ki? Bu inanılmaz.Evet her zaman hazırım. Sumudica'nın hazır olmayacağını mı düşünüyorsun? Asla.Benim için iki tane var.Galata, hayır üç tane söyleyeceğim.Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş diyeceksiniz.Hayır, hayır Fenerbahçe demeyeceğim. Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe.Fatih Terim. Kral, kral.Taktiksel olarak Benim sonuçlarımı kontrol edin, göreceksiniz. Sonuçları kontrol ederseniz bir Türk teknik direktörü maçlarda öldürdüğümü göreceksiniz. Tamam, kontrol et, en kötü kim göreceksin.Daha önce sordun, Galatasaray'daki oyuncu, Osimhen.Evet. Osimhen bana göre en iyi santrafor. İkinci isim de Draguş.Şener, önceden Konya'da oynayan, şimdi Galatasaray'da oynayan kimdi? Abdülkerim.Sol ayakla güçlü evet, güçlü, iyi bir oyuncu, her zaman lider gibi, onu beğeniyorum.Visca'yı çok beğeniyorum.Şu an Torreira.Tabii ki Muslera.Real Madrid'de oynayan Arda. Aynı zaman da benim favori oyuncum Galatasaray'dan Barış Alper. İnanılmaz, onu seviyorum.Çünkü her şeye sahip. Dünyadaki büyük takımlara gitmeli. Her şeye sahip, güç, sağ, sol, hızlı, savaşıyor, kazanıyor. Avrupa Şampiyonasında onu gördüm ve benim favori oyuncum. Onu seviyorum.21 maç sonra Gaziantep ile zirvede olduğum zaman. Ama bir şaka yaptım ve beni gönderdiler. Bu defa beni futbol yüzünden değil de bir röportajda söylediğim şey yüzünde gönderdiler. Ben her zaman hissettiğimi anlık olarak söylüyorum. Beni göndererek Avrupa şanslarını kaybettiler, eğer kalsaydım Avrupa'ya gideceğimizden emindim. Avrupa için oynayacağımızdan yüzde yüz emindim çünkü bu defa iyi bir takım kurulmuştu.Geçen yıl Gaziantep'te beni gönderdikleri zaman. O günü unutmuyorum. Türkiye'de insanlar kazandığınızda yanınızda ve bir maç kaybettiğinizde sizden nefret etmeye başlıyorlar. Gaziantep'te bu defa yaşadığımı unutamıyorum.Evet.Adana Kebap.Mavi Mavi. Türkiye'yi seviyorum. Ne istiyorsun, bu normal, kalbimden geliyor. Türkiye'yi seviyorum. Türk insanını seviyorum. Türkiye'de çok iyi hissediyorum. Bir gün geri geleceğim ve bir takımda çalışıp başarılı olacağım. Çünkü Türkiye'de iyi anıldığını düşünüyorum ve başarılı olabileceğim iyi bir takımda çalışmayı hakkettiğimi düşünüyorum.