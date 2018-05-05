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Mario Gomez'in golleri, Tayfun Korkut'u sevindirdi

Almany Ligi'nde Tayfun Korkut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Stuttgart, Mario Gomez'in attığı gollerle Hoffenheim'ı kayıpsız geçti.

Kaynak: Sporx.com
Mario Gomez'in golleri, Tayfun Korkut'u sevindirdi
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05 Mayıs 2018 18:38
Almanya Ligi'nde 33. hafta maçında UEFA Avrupa Ligi şansını zorlayan Stuttgart ile Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Hoffenheim karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Stuttgart oldu.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 25. ve 74. dakikada Mario Gomez kaydetti. Mario Gomez, bu sezon Stuttgart'ta 16. lig maçında 8 gollük performans sergiledi. Stuttgart'ta Santiago Ascacibar, 65. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Teknik direktör Tayfun Korkut, küme düşmesi korkusu yaşayan Stuttgart'a imza attıktan sonra 13 maçta, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performansla, takımının UEFA Avrupa Ligi hayali kurmasını sağladı.

Bu galibiyetin ardından Stuttgart puanını 48'e yükseltirken, Hoffenheim 52 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta oynanacak son hafta maçlarında Stuttgart, Bayern Münih'e konuk olacak. Hoffenheim, Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

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