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Mario Chalmers, Lakers'a katılmak istiyor!

Eski NBA oyuncusu Mario Chalmers, Los Angeles Lakers'a katılmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Mario Chalmers, Los Angeles Lakers'a katılmak istediğini söyledi.

Ligde en son Memphis Grizzlies ile 2017-18 sezonunda forma giymiş olan Chalmers, Twitter'da Lakers'ın bu yaz "fark yaratan" bir oyun kurucu eklemek istediği haberine şu şekilde yanıt verdi:

"Bana bir şans verin... Sadece bir kondisyon çalışması yapayım ya da gelip bir antrenman maçında oynayayım."

NBA kariyerinde iki şampiyonluk yüzüğü kazanmış olan Chalmers, Miami Heat ve Grizzlies için dokuz sezon forma giymişti ve 646 normal sezon maçında 8.9 sayı, 3.7 asist ve 2.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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