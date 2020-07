Mariano'nun yeni kulübü açıklandı!

Atletico Mineiro Futbol Direktörü Alexandre Mattos, Galatasaray'dan ayrılan Mariano için bir açıklamada bulundu.



Brezilya U23 Milli Takım oyuncusu da olan sağ bekleri Guga için kendilerine bir teklif gelmediğini söyleyen Mattos, "Guga için Benfica'dan veya başka bir kulüpten gelen bir teklif yok. Hepsi sosyal medya spekülasyonu. Bize gelen bir teklif yok. Guga, Brezilya U23 Milli Takım oyuncusu. Ana kadroya da çağrıldı. Atletico Mineiro olarak biri Guga'yı istiyorsa, çok büyük bir bedel ödemeli." ifadelerini kullandı.



"ŞU AN ELİMİZDE MARIANO, GUGA VE MAILTON VAR "



Mariano transferiyle ilgili de konuşan Mattos, "Şu an elimizde Guga, Mariano ve Mailton var. Guga'yı satsak bile Mariano ve Mailton yetecektir. Hepsi belli bir karakteristikte oyuncu. Sampaoli'nin oyun fikrine uyan oyuncular. Gelen her oyuncuyu ince eleyerek ve sıkı gözlemleyerek alıyoruz. İlk 11'de oynayabilecek seviyede 23 oyunculuk geniş bir kadro üzerinde çalışıyoruz. Şu anda gitmesi kesinleşen bir oyuncumuz da yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Mariano için Atletico Mineiro'dan resmi bir açıklama yapılmasa da Mattos'un bu sözleri sonrası transferin kesinleştiği ortaya çıktı.