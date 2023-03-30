Marek Hamsik forma istiyor!

Trabzonsporlu Marek Hamsik, sakatlığını atlatmasının ardından yeniden ilk 11'de oynamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Marek Hamsik forma istiyor!
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30 Mart 2023 12:48
Uzun süreli sakatlığının ardından Adana Demirspor maçıyla sahalara dönen ve son 20 dakikada forma giyen Marek Hamsik, Milli arada tamamen hazır duruma geldi.

Hiçbir antrenmanı kaçırmayan 36 yaşındaki Slovak yıldız, Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de olmak istiyor.

Sezon sonunda Bordo-Mavili kulüple sözleşmesi bitecek olan Hamsik, hikayenin sonunu güzel getirmek istiyor.

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