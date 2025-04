Boston Celtics'in eski, şimdiki Washington Wizards oyuncusu Marcus Smart, Pazar günü Boston'da oynanan maçta bir Celtics taraftarıyla sözlü tartışma yaşadı.



Smart, Washington yedek kulübesine yönelik sataşmalarda bulunan taraftarın "çizgiyi aştığını" belirtti. Olay sonrası taraftar TD Garden'dan çıkarıldı.



"Çizgiyi aştı. Hepimiz biliyoruz ki ben o çizgileri aşmam," diyen Smart, Celtics'in Wizards'ı 124-90 mağlup ettiği maç sonrası konuştu. "Bu kente her şeyimi vermiş bir oyuncu olarak böyle bir karşılamayı kimse istemez."



Maçta Celtics, rakibi karşısında baştan sona üstünlük kurarken, son altı dakikaya 35 sayılık farkla girildiğinde Smart ile bir taraftar arasında yaşanan gerilim dikkat çekti. Smart, taraftarı güvenliğe göstererek ortamın daha da gerilmesini engellemeye çalıştığını belirtti.



Smart, 2014 yılında Celtics tarafından draft edilmiş ve kariyerinin ilk dokuz yılını bu formayla geçirmişti. 2023 yazında Kristaps Porzingis'in Boston'a gelmesini sağlayan takasla Memphis Grizzlies'e gönderilmişti. Smart, Şubat ayında Wizards'a takaslandıktan sonra Boston'a ilk kez bu maçla döndü. Maçta forma giymeyen Smart, taraftarların "We want Marcus!" tezahüratlarıyla onurlandırıldı.



"Geçmişe gittim," diyen Smart, duygularını şöyle paylaştı: "Bu şehrin sevgisi hep var. Benim tarafımdan da onlardan. Duygusal bir dönüş oldu. Ama her anından keyif aldım. Bu şehirde büyüdüm, çocukluktan adamlığa geçtim."



Maç sonrası eski takım arkadaşlarıyla uzun süre sohbet eden Smart, "Onlarla iletişimde kalmak güzel. Gerçekten birlikte büyüdük. Savaşlara girdik. Kan, ter, gözyaşı... Hatta birkaç oyuncu annemin cenazesine geldi. Basketboldan çok daha fazlası var aramızda," dedi.