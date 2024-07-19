Marco Sommella: ''Immobile, Maradona gibi karşılandı''

Immobile'nin İstanbul'da Maradona gibi karşılandığını söyleyen Sommella, "Beşiktaş onu gerçekten istediğini gösterdi, güzel bir şehir olan İstanbul'da neredeyse Napoli'deki Maradona ya da Juventus'taki Ronaldo gibi karşılandı. Havaalanında onu bekleyen çok fazla insan vardı. Havaalanından çıkmamız bir saat sürdü. Ciro'nun yeniden yaşadığını hissetmeye ihtiyacı vardı, neredeyse hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yaptı, o tarih yazan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Lazio'nun Immobile'den 20 milyon euro tasarruf ettiğini söyleyen Sommella, "Ciro'nunki gibi iki yıllık bir sözleşme Lazio için çok külfetli olurdu. Verdiklerini artık veremeyeceğini anladı ve geri adım attı. Bunun için de teşekkür edilmeyi kesinlikle hak etti, Lazio onun transferi sayesinde neredeyse 20 milyon tasarruf etti." sözlerini sarf etti.