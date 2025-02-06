Marcelo, futbolu bıraktığını açıkladı

Yıldız sol bek oyuncusu Marcelo, 36 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Marcelo, futbolu bıraktığını açıkladı
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06 Şubat 2025 14:43
Brezilyalı yıldız Marcelo, 36 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Bırakma kararını X hesabından duyuran oyuncu, "Futbolcu olarak hikayem burada sona eriyor fakat futbola katacağım hala çok fazla şey var. Her şey için teşekkürler." notunu paylaştı.

MARCELO'NUN BAŞARILARI

Marcelo, kariyeri boyunca 27 kupa kaldırdı. 

Yıldız sol bekin, 6 LaLiga, 5 Şampiyonlar Ligi, 5 İspanya Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya Kupası, 1 Libertadores, 1 Konfederasyon Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Marcelo, son olarak 2024 yılında Fluminense forması giymişti.
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