Marcel Tisserand, gol sevincini anlattı

Fenerbahçe'de Tisserand, Trabzonspor'u 3-1 ile geçtikleri karşılaşma sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Marcel Tisserand, gol sevincini anlattı
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25 Ekim 2020 21:19
Fenerbahçeli futbolcu Tisserand, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında maçın ikinci yarısında büyük takım karakterini ortaya koyduklarını ifade eden Tisserand, "Çok mutluyum, takım olarak güzel bir galibiyet aldık. İkinci yarıda büyük takım karakterini ortaya koyduk" dedi.

Gol sevincini de yorumlayan Tisserand: "Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz. Kısa bir süre sonra aramızda olacak ve Fenerbahçe'nin galibiyetlerine tanıklık edecek" şeklinde konuştu.



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